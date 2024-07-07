Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Temmuz 2024 21:52
Şeflerin memurlara işi göstermemesi

Arkadaslar 24 yıllık mem personeliyim vhkyim simdiye kadar hic bir birimdeki sefin uhdesinde bulunan bir memura isin inceliğini öğrettiğini görmedim hatta bırak öğretmeyi adamlar belki isi öğrenir diye iş yaptırmıyorlar sadece mecburen göndermesi gereken yazı islerini gönderiyorlar sonra ayda yılda bir is verip te memur bise sorunca seni memur yapanın diye laf sokuyorlar arkadas sen zaten sınava girmissin sefliği hak etmissin o memur isi öğrense hadi diyelim senden de iyi öğrense bu senden iyi yapıyor bundan sonra sef o olsun mu diyecekler bu korkunuz nedir anlamadım şimdi şefler lince baslayabilir


Kagiş
Müsteşar
07 Temmuz 2024 22:29

Yahu şefin kendisi de bilmiyorsa neyi öğretecek memur arkadaşa!)))

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