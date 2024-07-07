Avukatlar için maaş/İş yükü oranı en yüksek olan kurum

Merhaba,

Kurum avukatlarının maaşları anladığım kadarıyla kurumdan kuruma değişiklik gösterebiliyor. Bu durumda en iyi maaşı hangi kurumlar genel olarak vermekte, hangi kurumların iş yükü normal seviyede, bu hususları merak ediyorum. Aramızda var ise kurum avukatları kendi kurumlarıyla ilgili bilgi verirlerse biz genç meslektaşlara da yol göstermiş olurlar.

Not: İş yükü en az olan kurumu aramıyoruz. İş yüküne oranla en iyi maaşı veren kurumları arıyoruz. Amacımız elbette ki yan gelip yatıp maaş almak değil. Özel hukuk bürolarındaki gibi 1 birim maaşa 10 birim iş yapıp sorumluluk altına girmemek. Lütfen yanlış anlamayalım.