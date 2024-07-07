KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Temmuz 2024 23:23
Tübitak 71 personel alımı (21.12.2023 son başvuru tarihli)

Merhaba Arkadaslar, Şubat başında (2024) mülakata girmiştim. Ancak sonuçlardan herhangi bir ses yok. Duyumu, tahmini olan var mı.

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