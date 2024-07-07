Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Temmuz 2024 23:37
Zamlı ders ücreti belli oldumu ??
Normal ders ücreti 100 tl civarıydı. Herhalde 120 oldu diye tahmin ediyorum. Öylemidir acaba ???

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