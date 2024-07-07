Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


07 Temmuz 2024 23:39
Aile Bakanligindan Saglik Bakanligina gecme
Merhaba suan 1 aydir aile bakanligi huzurevince calismaktayin Oysm nin Saglik bakanligindan eger olurda atanirsam gecis yapabiliyormuyum . mantiklimi ?

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