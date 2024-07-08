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Editörler : Lanet


08 Temmuz 2024 00:32
Numara değiştirince

Türk Telekom online işlemler üzerinden telefon numaramı değiştirmek istiyorum. Eski numaram kayıtlı olan kişilere otomatik bildirim gider mi ? Rehberinde kayıtlı olduğum ve yeni numaramı öğrenmesini istemediğim kişilerin öğrenmemesi için ne yapabilirim?

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