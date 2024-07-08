28 yaş Lisans Mezunu Çaresizliği

şimdi googlea girin ve kpss B grubu yazın. B grubu kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, KPSS-A Kadrolarında belirtilen meslekler dışındaki meslek ve kurumlar için, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadroları kapsamaktadır.Bu çerçevede, düz memurluk, kurum avukatlığı, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar KPSS-B kadrolardır. Bu kadrolara yapılacak atamalar için müracaat edecekler KPSS-B'ye girmektedir. Buna göre düz memurluk kadrolarına atanmak isteyenler sadece genel kültür ve genel yetenek sınavına katılacaklardır. Bu kadrolar için adayların Alan sınavına katılmalarına gerek yoktur.
şimdi googlea girin ve kpss B grubu yazın. B grubu kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, KPSS-A Kadrolarında belirtilen meslekler dışındaki meslek ve kurumlar için, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadroları kapsamaktadır.Bu çerçevede, düz memurluk, kurum avukatlığı, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar KPSS-B kadrolardır. Bu kadrolara yapılacak atamalar için müracaat edecekler KPSS-B'ye girmektedir. Buna göre düz memurluk kadrolarına atanmak isteyenler sadece genel kültür ve genel yetenek sınavına katılacaklardır. Bu kadrolar için adayların Alan sınavına katılmalarına gerek yoktur.
, 23 dk. önce
Dorion
Kurum memurluğundan kastınız nedir acaba? Lisans kpss türünde hangi alanlarda memur olabilirim bunu merak ediyorum açıkçası. Grafik tasarım mezunu olduğum için yalnızca bu alanda mı memur olabiliyorum? Şuan her türlü memurluğa razıyım yeter ki düzgün bir işim olsun istiyorum.
Resim bölümünün sınavlarına girdim bu sene okula devam edip dersleri saydırıp kalan 2 senemi tamamlayabiliyorum. Okulu okurken de formasyon alabiliyorum, 30 yaşımda resim öğretmenliği için kpss?ye girebilir halde oluyorum yani. Ama ataması olur mu, atanır mıyım bu konular muallakta. Deli gibi hırs yapıp kpss?ye çalışmaya da razıyım.