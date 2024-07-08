28 yaş Lisans Mezunu Çaresizliği

28 yaşındasınız dgsden diyelim ki 4 yıllığı tamamladınız oldu yaşınız 30, ek olarak formasyon almanız gerekecek. Atamalar ne olur muallak. Sizin için muhtemel 2 yol var ya lisans KPSS alımlarına bakacak normal memur olacaksınız ya da yabancı dil alanında kendinizi geliştireceksiniz, alanınızla ilgili programlarda ustalaşacak kendinizi donanımlı hale getirecek alanınızda özelde çalışacaksınız. grafik tasarımın çalışma alanı çok geniş. illa memur olacağım memur olacağım diyorsanız ve kurum memurluğunu beğenmiyorsanız da Polisliği deneyin ama çalışma şartları çok ağır.

28 yaşındasınız dgsden diyelim ki 4 yıllığı tamamladınız oldu yaşınız 30, ek olarak formasyon almanız gerekecek. Atamalar ne olur muallak. Sizin için muhtemel 2 yol var ya lisans KPSS alımlarına bakacak normal memur olacaksınız ya da yabancı dil alanında kendinizi geliştireceksiniz, alanınızla ilgili programlarda ustalaşacak kendinizi donanımlı hale getirecek alanınızda özelde çalışacaksınız. grafik tasarımın çalışma alanı çok geniş. illa memur olacağım memur olacağım diyorsanız ve kurum memurluğunu beğenmiyorsanız da Polisliği deneyin ama çalışma şartları çok ağır.