Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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08 Temmuz 2024 01:20
28 yaş Lisans Mezunu Çaresizliği

28 yaşındayım, 4 yıllık grafik tasarım mezunuyum, 4 yıllık resim bölümünün de 2 yılını okuyup önlisans diploması almıştım. Askerliğimi yaptım ve şuan hayatımın en çaresiz dönemindeyim, özel sektörde grafik tasarım işi yapmak istemiyorum, memur olmak istiyorum. Ama lisans alanından düz memur olarak atanamıyormuşum sanırım, resim bölümüne geri dönüp 2 yıl daha okuyup resim öğretmenliği mi denesem diyorum. Ama atanamazsam benim için yıkım olur. Kpss lisans ile başka bir alanda memurluk yapma şansım yok mudur? Bu yaştan sonra düzgün bir iş olarak ne yapabilirim gerçekten depresyona girmiş durumdayım, ne iş yapacağımı bilmiyorum, asgari ücrete sürünmek istemiyorum, ben de düzgün bir işim olsun istiyorum ama bir yol göstericim yok, kafam allak bullak, bu yaştan sonra ne yapabilirim?


Ozlegtm81
Aday Memur
08 Temmuz 2024 01:30
28 yaşındasınız dgsden diyelim ki 4 yıllığı tamamladınız oldu yaşınız 30, ek olarak formasyon almanız gerekecek. Atamalar ne olur muallak. Sizin için muhtemel 2 yol var ya lisans KPSS alımlarına bakacak normal memur olacaksınız ya da yabancı dil alanında kendinizi geliştireceksiniz, alanınızla ilgili programlarda ustalaşacak kendinizi donanımlı hale getirecek alanınızda özelde çalışacaksınız. grafik tasarımın çalışma alanı çok geniş. illa memur olacağım memur olacağım diyorsanız ve kurum memurluğunu beğenmiyorsanız da Polisliği deneyin ama çalışma şartları çok ağır.

Dorion
08 Temmuz 2024 01:36

Kurum memurluğundan kastınız nedir acaba? Lisans kpss türünde hangi alanlarda memur olabilirim bunu merak ediyorum açıkçası. Grafik tasarım mezunu olduğum için yalnızca bu alanda mı memur olabiliyorum? Şuan her türlü memurluğa razıyım yeter ki düzgün bir işim olsun istiyorum.

Resim bölümünün sınavlarına girdim bu sene okula devam edip dersleri saydırıp kalan 2 senemi tamamlayabiliyorum. Okulu okurken de formasyon alabiliyorum, 30 yaşımda resim öğretmenliği için kpss?ye girebilir halde oluyorum yani. Ama ataması olur mu, atanır mıyım bu konular muallakta. Deli gibi hırs yapıp kpss?ye çalışmaya da razıyım.

Ozlegtm81, 29 dk. önce
28 yaşındasınız dgsden diyelim ki 4 yıllığı tamamladınız oldu yaşınız 30, ek olarak formasyon almanız gerekecek. Atamalar ne olur muallak. Sizin için muhtemel 2 yol var ya lisans KPSS alımlarına bakacak normal memur olacaksınız ya da yabancı dil alanında kendinizi geliştireceksiniz, alanınızla ilgili programlarda ustalaşacak kendinizi donanımlı hale getirecek alanınızda özelde çalışacaksınız. grafik tasarımın çalışma alanı çok geniş. illa memur olacağım memur olacağım diyorsanız ve kurum memurluğunu beğenmiyorsanız da Polisliği deneyin ama çalışma şartları çok ağır.

Ozlegtm81
Aday Memur
08 Temmuz 2024 01:42
şimdi googlea girin ve kpss B grubu yazın. B grubu kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, KPSS-A Kadrolarında belirtilen meslekler dışındaki meslek ve kurumlar için, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadroları kapsamaktadır.Bu çerçevede, düz memurluk, kurum avukatlığı, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar KPSS-B kadrolardır. Bu kadrolara yapılacak atamalar için müracaat edecekler KPSS-B'ye girmektedir. Buna göre düz memurluk kadrolarına atanmak isteyenler sadece genel kültür ve genel yetenek sınavına katılacaklardır. Bu kadrolar için adayların Alan sınavına katılmalarına gerek yoktur.
Dorion, 23 dk. önce

Kurum memurluğundan kastınız nedir acaba? Lisans kpss türünde hangi alanlarda memur olabilirim bunu merak ediyorum açıkçası. Grafik tasarım mezunu olduğum için yalnızca bu alanda mı memur olabiliyorum? Şuan her türlü memurluğa razıyım yeter ki düzgün bir işim olsun istiyorum.

Resim bölümünün sınavlarına girdim bu sene okula devam edip dersleri saydırıp kalan 2 senemi tamamlayabiliyorum. Okulu okurken de formasyon alabiliyorum, 30 yaşımda resim öğretmenliği için kpss?ye girebilir halde oluyorum yani. Ama ataması olur mu, atanır mıyım bu konular muallakta. Deli gibi hırs yapıp kpss?ye çalışmaya da razıyım.


Dorion
08 Temmuz 2024 01:51

Anladım, ben bu sene yapılacak olan kpss?ye başvurumu yapmıştım, tekrar kontrol ettim 14 temmuzda olan sınava genel kültür alanından kaydımı yapmışım. Bu sene çalışma fırsatım olmadı kendimi denemek için gireceğim, düz memurluk istiyorum ama çok yüksek puan almam gerekiyor sanırım, bu sene olmasa da seneye olacak sınav için çok çalışmayı düşünüyorum. Fakat atamalar 2 sene boyunca kapalı diye bir haber duymuştum bu doğru mu?

Ozlegtm81, 17 dk. önce
şimdi googlea girin ve kpss B grubu yazın. B grubu kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, KPSS-A Kadrolarında belirtilen meslekler dışındaki meslek ve kurumlar için, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadroları kapsamaktadır.Bu çerçevede, düz memurluk, kurum avukatlığı, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar KPSS-B kadrolardır. Bu kadrolara yapılacak atamalar için müracaat edecekler KPSS-B'ye girmektedir. Buna göre düz memurluk kadrolarına atanmak isteyenler sadece genel kültür ve genel yetenek sınavına katılacaklardır. Bu kadrolar için adayların Alan sınavına katılmalarına gerek yoktur.

Ozlegtm81
Aday Memur
08 Temmuz 2024 01:53
kpss b grubu 2 senede bir yapılıyor diye biliyorum en son 2022'de yapıldı. bu sene yapılması gerekiyor genelde Nisan mayıs gibi alıyorlar başvuruları. Gerisini sizin takip etmeniz araştırmanız gerekli. bol şans.
Dorion, 8 dk. önce

Anladım, ben bu sene yapılacak olan kpss?ye başvurumu yapmıştım, tekrar kontrol ettim 14 temmuzda olan sınava genel kültür alanından kaydımı yapmışım. Bu sene çalışma fırsatım olmadı kendimi denemek için gireceğim, düz memurluk istiyorum ama çok yüksek puan almam gerekiyor sanırım, bu sene olmasa da seneye olacak sınav için çok çalışmayı düşünüyorum. Fakat atamalar 2 sene boyunca kapalı diye bir haber duymuştum bu doğru mu?

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