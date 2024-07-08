KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


08 Temmuz 2024 02:07
kpss ortaöğretim

80 puan aldım ve destek personeli olarak tercih verdim 79. sırada gözüküyorum atanma ihtimalim nedir ihtimal var mıdır ve ortalama kaç puanla alım oluyor bilen var mı

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