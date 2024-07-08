Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Temmuz 2024 02:29
Bakanlık YDK Girenler (KHK hariç)
Lütfen KHK hariç adli olaylar ile devlet memuriyetinden çıkarma talebiyle gönderilenler yazsınlar. Yakın tarihte yaşadığım adli bir olay için devlet memuriyetin ihraç talebi ile sözlü savunma için Ankara'ya gideceğim. Formalite bir kurul olduğunu düşünüyorum. Bu olaylara karşı tavır nedir sözlü ve yazılı savunmayı dikkate alıyorlar mı? Yani ne söylediğini dinleyen var mı yoksa ne anlatsan boş havası mı var ? Benim duyduğum çok süre vermiyorlar birkaç soru sorduktan sonra savunmanı bitiriyorlar ve çıkmanı istiyorlar. Tecrübe edenler ve gidenler yanıtlarsa sevinirim.

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