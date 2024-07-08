Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Temmuz 2024 02:29
Bakanlık yüksek disiplin kuruluna girenler (khk hariç)

Lütfen KHK hariç adli olaylar ile devlet memuriyetinden çıkarma talebiyle gönderilenler yazsınlar. Yakın tarihte yaşadığım adli bir olay için devlet memuriyetin ihraç talebi ile sözlü savunma için Ankara'ya gideceğim. Formalite bir kurul olduğunu düşünüyorum. Bu olaylara karşı tavır nedir sözlü ve yazılı savunmayı dikkate alıyorlar mı? Yani ne söylediğini dinleyen var mı yoksa ne anlatsan boş havası mı var ? Benim duyduğum çok süre vermiyorlar birkaç soru sorduktan sonra savunmanı bitiriyorlar ve çıkmanı istiyorlar. Tecrübe edenler ve gidenler yanıtlarsa sevinirim.


Memuravukatı
Şef
08 Temmuz 2024 09:10

merhaba, özelden yazabilirsiniz


memuraday-y
Şef
08 Temmuz 2024 10:04

İhraç konusu neydi adli derken yani ????


Memuravukatı
Şef
08 Temmuz 2024 10:16

İhraç sebebiniz önemli, adli olaydaki aldığınız ceza miktarı, ve suçun hangi suç olduğu önemli. Yüksek Disiplin kurulunda dönen çok dosya gördüm, ancak genelde ceza veriyorlar. Hak mücadelesi daha çok idare mahkemesinde açılacak iptal davasında oluyor.

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