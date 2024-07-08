Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


08 Temmuz 2024 07:51
Memurken ek iş

şuan sözleşmeli personel olarak çalışıyorum ve resmi olarak arıcılıkla da ilgilenmek istiyorum. biraz araştırma yaptığımda aşağıdaki gibi bir bilgiye ulaştım. bu konuda bir bilgisi olan var mı? "657 sayılı Kanunun 28. Maddesi ve Danıştay 12. Daire kararı birlikte değerlendirildiğinde, Devlet memurları zirai kazanç faaliyetinde bulunabilirler."


Defcer
Aday Memur
08 Temmuz 2024 10:29

Bilgiye nereden ulaştınız hocam?

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