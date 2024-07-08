Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


08 Temmuz 2024 08:24
4D ZORUNLU EMEKLİLİK HAKKINDA LÜTFEN YARDIMCI OLUN

Bir yakınım 4d zorunlu emeklilik döneminde zorunlu emekli edildi. Şuan için 4d zorunlu emeklilik kalkmış. İşe geri dönüş için ne yapmalı ya da geri dönüş oluyor mu lütfen yardımcı olun arkadaşlar teşekkür ederim

Çok Yazılan Konular

Denizli şimşek nakliyat uzak durun

Sözlük

mor kurbağa 1 olay yeri inceleme ekibi 1 deha 1 daha önce hiç kurulmamış bir cümle kur 3 güne bir söz bırak 3 cennet mahallesi 1 flowers 1 yağız kaan erdoğmuş 1 sözlükte bugün 1 Geleceğe dair 1

Son Haberler

Devlet korumasında yetişti, şimdi ünlü markasıyla binlerce kişinin hayatına dokunuyorHaziranda en çok kazandıran yatırım aracı: Faiz'AK Parti seçmeni CHP ile görüşmeleri çok olumlu buluyor'Dolar 32,67 seviyesinden işlem görüyorİŞKUR 691 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti

Editörün Seçimi

Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?