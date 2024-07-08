Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Temmuz 2024 09:13
HİZMET PUANLARI
Hizmet puanlarının durumuyla ilgili bilgisi olan var mı? E-Devlette milyon olmuş puanlar...

cetek
Şef
08 Temmuz 2024 09:57

Ekip portalda doğrusu görünüyor.


florten
Aday Memur
08 Temmuz 2024 09:58
Benim ekip portalda güncellenmemiş hali var
cetek, 56 dk. önce

Ekip portalda doğrusu görünüyor.


hemsire2173
Aday Memur
08 Temmuz 2024 10:02
ekip portalda da sıkıntı var puanımı arttıracağı yerde düşürmüş, e devlet milyon olmuş. 18-19 temmuz arası hizmet puanı itirazı olacak ekip üzerinden
florten, 55 dk. önce
Benim ekip portalda güncellenmemiş hali var
Toplam 3 mesaj

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