KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Temmuz 2024 10:50
Merkezi Atamadan Sonra Sözleşmeli Alıma Geçiş

Merhaba

2023/2 temmuz döneminde merkezi atamada kpss puanımı kullandım. Bilindiği üzere bir kez puanını kullananlar tekrar temmuz/aralık dönemlerinde yapılan merkezi alımlarda puanını kullanamıyor. Şu an MEB ÖSYM üzerinden sözleşmeli personel alımına çıkmış. Başvuru yapabilir miyim?


txms
Aday Memur
08 Temmuz 2024 10:54

Hayır arkadaşım.puaninizi kullandınız artik


atanamayanaktuer
Aday Memur
08 Temmuz 2024 13:20

kullanabilirsiniz hocam. Merkezi alımlarda kullanamazsınız sadece. Meb in alımı açıktan alım geçer.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

DHMİ AİM uzmanlıgı maaşı 3 haneyi buldu mu?Temmuz merkezi atamalarıHarita için çalışma onerisiAvukat maaşıZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)İşsizliğin ne olduğunu burada en iyi kim ifade eder?2024 KPSS lisansSorular çalındı iddasında bulunanlar.....Merkezi Atamadan Sonra Sözleşmeli Alıma Geçişaday memur istifa cezası

Sözlük

Geleceğe dair 1 bamya 2 olay yeri inceleme ekibi 1 yahu size demiyor niye üzerinize alınıyorsunuz 1 kır çiçeği 1 daha önce hiç kurulmamış bir cümle kur 3 sıcak havanın battaniye gibi sarması 3 sözlükte bugün 2 kitap okumak 1 sözlükçülerden özlü sözler 2

Son Haberler

Kayınpeder dehşeti: Damadını öldürdü, kızını yaraladıBakan Yerlikaya: Samsun'da 34 vatandaşımız güvenlikli alanlara tahliye edildiAFAD Başkanı Memiş: İki il için 'turuncu ikaz' devam ediyorHedef ev hanımları: 'Evde iş' ilanıyla dolandırdılarBorsa günün ilk yarısında yükseldi

Editörün Seçimi

Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?