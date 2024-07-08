KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


08 Temmuz 2024 10:51
Merkezi Atamadan Sonra Sözleşmeli Alıma Geçiş

Merhaba

2023/2 temmuz döneminde merkezi atamada kpss puanımı kullandım. Bilindiği üzere bir kez puanını kullananlar tekrar temmuz/aralık dönemlerinde yapılan merkezi alımlarda puanını kullanamıyor. Şu an MEB ÖSYM üzerinden sözleşmeli personel alımına çıkmış. Başvuru yapabilir miyim?

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