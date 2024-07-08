Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


08 Temmuz 2024 10:55
Emekli arasındaki maaş farkı

Hocalarim selamun aleykum bir konuda sorum olacak benim babam 28 yil hizmet suresinden sonra imamliktan emekli oldu lise mezunu maasi daha yeni 18 bin civari oldu aciktan yuksek okul okuyup emekli olan arkadaslari 30a yakin maas aliyor bu fark normal mi


E.Kayı Han
Editor
08 Temmuz 2024 11:39

Evet normal. 3600 ek göstergeden kaynaklı.

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