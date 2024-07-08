KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Temmuz 2024 11:03
Temmuz merkezi atamaları

Merhaba arkadaşlar,

Sizce iibf den kaç kadro açılır?beklenti yüksek değil ama sürpriz yapabilecek kurumlar olabilir mi?


temelbilimler
Şef
08 Temmuz 2024 11:04
kadro az gelecek 77 puan altı hiç umutlanmasın

Farukcuk
Aday Memur
08 Temmuz 2024 12:56

82 puanla izmir bekliyorum bakalım.


atanamayanaktuer
Aday Memur
08 Temmuz 2024 13:22

İnşallah güzel kitler alım yapar. DHMİ gibi

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