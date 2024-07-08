Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Temmuz 2024 11:13
Denetimli serbestlik işlemlerinde kullanılan program

Arkadaşlar bilirsin ki bu denetimli sebestlik işlemleri polis merkezleri için baya bi iş yükü oluşturuyo... hala parmak izine geçilmemesi de ayrı bir sıkıntı. Bildiğim üzere parmak izi sistemi olmayan bazı karakollarda kişisel geliştirilen bir program var bu programdan bilgisi olan bana özelden ulaşabilir mi.

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerÜniversite borçlanması2.şark söz verildiği gibi kalkacak mı?Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıLojman kira ücretlerine artış olacak mı?Rütbeli personel olabilmek için lisans mezunu olmak şart mı?Emniyet iade olanlar bilgi paylaşımı2024 genel atama dönemiTemmuz ayı enflasyon farkı ve sözleşme zammıMazeretli tayin çevirme

Sözlük

yahu size demiyor niye üzerinize alınıyorsunuz 1 bamya 2 sıcak havanın battaniye gibi sarması 3 kitap okumak 1 sözlükçülerden özlü sözler 2 epoksi 2 sürur 1 an filmi 1 hindistan 1 sözlükte bugün 2

Son Haberler

Kayınpeder dehşeti: Damadını öldürdü, kızını yaraladıBakan Yerlikaya: Samsun'da 34 vatandaşımız güvenlikli alanlara tahliye edildiAFAD Başkanı Memiş: İki il için 'turuncu ikaz' devam ediyorHedef ev hanımları: 'Evde iş' ilanıyla dolandırdılarBorsa günün ilk yarısında yükseldi

Editörün Seçimi

Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?