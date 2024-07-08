Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Temmuz 2024 11:26
Eş durumu dilekçei

24 ünde eş durumu tayin dilekçemi çalıştığım hastaneye verdim halen cevap alamadım bunun bir süresi yok mu ne kadar bekleyeceğim ...Eşim askeri personel


TıbbiSekreter88
Aday Memur
08 Temmuz 2024 11:27

bilen biri cevap verirse çok menn olurum 14 gündür bekl,yorum


Memuravukatı
Şef
08 Temmuz 2024 12:07

30 gün içinde cevap verilmemesi halinde reddedildi anlamına gelir ' Zımni ret'


TıbbiSekreter88
Aday Memur
08 Temmuz 2024 13:09

teşekkür ederim yani 30 gün içinde cevap gelir olumlu yada olumsuz

Memuravukatı, 2 saat önce

30 gün içinde cevap verilmemesi halinde reddedildi anlamına gelir ' Zımni ret'


Memuravukatı
Şef
08 Temmuz 2024 13:11

gelmeli, gelmez ise olumsuzdur zaten cevap


TıbbiSekreter88
Aday Memur
08 Temmuz 2024 13:16

sağolun kontrol ediyorlar imzadan geçmiş karar düşmesini bekliyoruz dediler red gelmesi imkansız kararın düşmesi neden bukadar uzadı anlamadım

Memuravukatı, 46 dk. önce

gelmeli, gelmez ise olumsuzdur zaten cevap

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası bekleyenlerBilgi Kirliliği Olmaması İçin Lütfen Bilgisi Olanlar Yanıtlasıniller arası sonrası eş durumu acil yardımEş durumu mazereti ile atama sonrası eski görev yerine dönmeEş durumu dilekçeiAcil yardım lütfen Sağlık mazeret tayini.Tıp Fakültesinden Sağlık mazeretli Sağlık bakanlığına geçiş (Hemşire)HİZMET PUANLARIes durumu devam ederken eski görev yerine dönmeEgitim tayini

Sözlük

Bugün olanlar 1 kır çiçeği 1 an filmi 1 epoksi 2 bamya 2 satranç 2 sürur 1 yahu size demiyor niye üzerinize alınıyorsunuz 1 olay yeri inceleme ekibi 1 sözlükçülerden özlü sözler 2

Son Haberler

Kayınpeder dehşeti: Damadını öldürdü, kızını yaraladıBakan Yerlikaya: Samsun'da 34 vatandaşımız güvenlikli alanlara tahliye edildiAFAD Başkanı Memiş: İki il için 'turuncu ikaz' devam ediyorHedef ev hanımları: 'Evde iş' ilanıyla dolandırdılarBorsa günün ilk yarısında yükseldi

Editörün Seçimi

Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?