Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Temmuz 2024 11:40
Sendika

Ey memur sen si̇zden ri̇cam lütfen kaybolan sendi̇kada alinan ücret i̇le i̇lgi̇li̇ tekrar güncelleme yapi̇p konuyla i̇lgi̇li̇ haber yapar misiniz yoksa kaybolacak haklarimiz


Adliyepersoneli
Aday Memur
08 Temmuz 2024 11:42
Memur sen yazmışım memurlar net olacaktı
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