Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Temmuz 2024 11:44
Banka Promosyonu

Ben bu il dışı tayin ile başka okula tayin oldum. Tayin oldugum okul farkli bir bankadan maaslari veriyor. Bende bu bankadan hesap actirdim. Promosyon alabilirmiyim? Promosyon talep etmek icin ne yapmaliyim?


bundansora
Aday Memur
08 Temmuz 2024 12:42

Güzel sorular


bahçesaray
Memur
08 Temmuz 2024 13:02
promosyon sözleşmesine bağlı
Toplam 2 mesaj

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