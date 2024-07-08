aday memur istifa cezası

Arkadaşlar nişanlım 1 ay önce aday memur idi istifa etti. Şimdi cezası 6 ay değil mi kpss kitaplarında 3 yıl yazıyor da şimdi sınava girecek bu hafta. Yaşamış olan var mı aramızda

Arkadaşlar nişanlım 1 ay önce aday memur idi istifa etti. Şimdi cezası 6 ay değil mi kpss kitaplarında 3 yıl yazıyor da şimdi sınava girecek bu hafta. Yaşamış olan var mı aramızda