KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Temmuz 2024 11:44
aday memur istifa cezası
Arkadaşlar nişanlım 1 ay önce aday memur idi istifa etti. Şimdi cezası 6 ay değil mi kpss kitaplarında 3 yıl yazıyor da şimdi sınava girecek bu hafta. Yaşamış olan var mı aramızda

hsnd
Başbakan Müsteşarı
08 Temmuz 2024 12:28

KPSS kitapları kanun yerine geçmez. 657 sayılı kanunun 92. maddesinden itibaren iyice okuyun. Orada cevabı yazılı.

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