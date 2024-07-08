Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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08 Temmuz 2024 11:45
Haziran 2024 Ek ders ücretleri

Bugün Temmuz'un 8'i ve 1 Temmuz'da hak ettiğimiz ders ödemeleri hala yatmadı. bankaya borcu 1 gün geç ödesek faiz kesiliyor. Ama bizi 8 gündür hiçbir açıklama yapmadan öylece bekletiyorlar. Sonra öğretmen şöyle, öğretmen böyle diye öğretmen beğenmiyorlar.


bahçesaray
Memur
08 Temmuz 2024 11:46
bankanın suçu değil okul ve ilçe de hata

acıölçer
Aday Memur
08 Temmuz 2024 11:54

Ek ders ücreti yatan oldu mu? Yattıysa hangi il?


Millennium
Şube Müdürü
08 Temmuz 2024 11:57

Saat başı kontrol eder oldum. Her açtığımda 22 kuruş hoş geldin diyor.

Neyse gidip bir sakızın ucundan ısırık alayım bakkala gidip o parayla artık.


rdyk
08 Temmuz 2024 12:39
Bankanın değil bakanligin ve diğer kurumların. valla ilceme de okuluma da laf söyletmem. Her ayın ilk iş günü saat 11 den önce ek dersim 4 yıldır takir takir yatıyordu. 3 aydır sorun var. Kaldı ki herkes KBS kapalı derken bizim ilçe orta öğretimi 4 ünde yatirabildi. ilköğretim kaldı. Çalışanlar aynı,ekip ayni. bugüne kadar yürüyen sistem bugün niye takılsın aynı adamlar varken.
bahçesaray, 2 saat önce
bankanın suçu değil okul ve ilçe de hata

Bullaaşşıkk
Aday Memur
08 Temmuz 2024 12:57

Bu işin bi standardı olmalı artık. Mesela en geç ayın 3'ünde ödenir gibi.


bahçesaray
Memur
08 Temmuz 2024 13:01
1 nde,2 sinde yatan yerler var onlar nasıl yapıyor o zaman ?
rdyk, 1 saat önce
Bankanın değil bakanligin ve diğer kurumların. valla ilceme de okuluma da laf söyletmem. Her ayın ilk iş günü saat 11 den önce ek dersim 4 yıldır takir takir yatıyordu. 3 aydır sorun var. Kaldı ki herkes KBS kapalı derken bizim ilçe orta öğretimi 4 ünde yatirabildi. ilköğretim kaldı. Çalışanlar aynı,ekip ayni. bugüne kadar yürüyen sistem bugün niye takılsın aynı adamlar varken.

rdyk
08 Temmuz 2024 13:04
İşte bizim ilçe normalde öyle yapıyor. orta öğretimin gelmiş biximki gelmemiş. Mesele KBS degildi. ilçe bazında para gönderilmemesiydi. bekletmezler yoksa
bahçesaray, 56 dk. önce
1 nde,2 sinde yatan yerler var onlar nasıl yapıyor o zaman ?

merofen
Memur
08 Temmuz 2024 13:11
Bizimki 5 temmuzda yattı il il ilçe ilçe farkediyor bence
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