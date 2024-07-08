Haziran 2024 Ek ders ücretleri

Bankanın değil bakanligin ve diğer kurumların. valla ilceme de okuluma da laf söyletmem. Her ayın ilk iş günü saat 11 den önce ek dersim 4 yıldır takir takir yatıyordu. 3 aydır sorun var. Kaldı ki herkes KBS kapalı derken bizim ilçe orta öğretimi 4 ünde yatirabildi. ilköğretim kaldı. Çalışanlar aynı,ekip ayni. bugüne kadar yürüyen sistem bugün niye takılsın aynı adamlar varken.

Bankanın değil bakanligin ve diğer kurumların. valla ilceme de okuluma da laf söyletmem. Her ayın ilk iş günü saat 11 den önce ek dersim 4 yıldır takir takir yatıyordu. 3 aydır sorun var. Kaldı ki herkes KBS kapalı derken bizim ilçe orta öğretimi 4 ünde yatirabildi. ilköğretim kaldı. Çalışanlar aynı,ekip ayni. bugüne kadar yürüyen sistem bugün niye takılsın aynı adamlar varken.

bahçesaray, 2 saat önce bankanın suçu değil okul ve ilçe de hata