Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Temmuz 2024 11:50
unvan değişikliği

Merhaba arkadaşlar yardımcı hizmetli kadrosunda ki bir kişi görevde yükselme sınavına girmeden direkt unvan değişikliği sınavına girip tekniker ya da mühendis olabiliyor mu sınava girme hakkı kazanıyor mu bilgisi olan var mı ?

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