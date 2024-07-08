Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


08 Temmuz 2024 12:32
Sicil notu acil yardim

Arkadaşlar idare ünvanım dışinda görevlendirme yaptı bende dava açtım ve kazandım lakin haksız bir şekilde üst üste sicil notuma 59 verdiler. Bu notları düzeltme imkanım varmı üst üste 3 defa 59 alınınca memurluktan atılma oluyormuş. Bilgisi olanlar luften aydınlatsın.

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