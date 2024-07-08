Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Temmuz 2024 13:40
Temmuz maasi

Merhaba arkadaşlar sendika odemleri artık yok değil mi yanlış mı biliyorumsadece kesinti var diye hatirliyorum....maaş biraz fazla gibi.....haziran 41700. Temmuz 50250


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
08 Temmuz 2024 13:57

Sendika aidat desteği var ama eskisi gibi yüksek değil 226,95TL olarak ödeniyor. Kişiye göre değişmekle birlikte sendika kesintisinden düşük olabilir.

Kabataslak hesapla 41.700'ün yüzde 19,31 ilaveli tutarı 49.752TL oluyor. Aradaki fark hesaplama şeklinden kaynaklanan farktır. Hata olduğunu sanmıyorum.


Hocass
Aday Memur
08 Temmuz 2024 13:58

Anladım hocam tesekkurler

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