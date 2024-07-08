Asalet mevzusu bilgisi olan yardımcı olabilirmi.

6 ay kıdem tenzili aldığım için dmk 57 gereği ilisigim kesilmişti mahkeme kararı ile geri döndüm.Adayliktan ilisigim kesildiginde 14 aylık memurdum 10 gün önce başlama yaptım ve atama kağıdında atama türü olarak aday değil asil yazıyor ancak ne pbs de ne başka yerde asaleti aldığıma dair birsey yazmıyor özlük masasına da sordum bize gelen birsey yok dendi şimdi ben asaleti aldımmı almadimmı?

6 ay kıdem tenzili aldığım için dmk 57 gereği ilisigim kesilmişti mahkeme kararı ile geri döndüm.Adayliktan ilisigim kesildiginde 14 aylık memurdum 10 gün önce başlama yaptım ve atama kağıdında atama türü olarak aday değil asil yazıyor ancak ne pbs de ne başka yerde asaleti aldığıma dair birsey yazmıyor özlük masasına da sordum bize gelen birsey yok dendi şimdi ben asaleti aldımmı almadimmı?