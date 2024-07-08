Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Temmuz 2024 13:40
Asalet mevzusu bilgisi olan yardımcı olabilirmi.
6 ay kıdem tenzili aldığım için dmk 57 gereği ilisigim kesilmişti mahkeme kararı ile geri döndüm.Adayliktan ilisigim kesildiginde 14 aylık memurdum 10 gün önce başlama yaptım ve atama kağıdında atama türü olarak aday değil asil yazıyor ancak ne pbs de ne başka yerde asaleti aldığıma dair birsey yazmıyor özlük masasına da sordum bize gelen birsey yok dendi şimdi ben asaleti aldımmı almadimmı?

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