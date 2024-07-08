Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Temmuz 2024 13:46
Memur emeklilerinin maaşlarının eritilmesi.

Önce şu an 15bin tl ye ulaşan seyyanen zamları verilmedi şimdi de ocak ayında diğer emeklilere verilen fark verilmeyerek yüzde 5 civarı maaş artışları yok sayıldı. Bu konuları hiç konuşan da yok. İlerde emekli olacak memurları da ilgilendiriyor bu konu ama onlar bile ilgilenmiyor bu konuyla. Memur emeklisi şu an en berbat durumda olan kesim durumuna düştü. Yakında 40 yaşında en düşükten emekli olmuş eyt linin bile altına düşürür bunlar memur emeklilerini.

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