Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Temmuz 2024 14:38
Muğla'dan Artvin-Rize tayin istiyorum tavsiye eder misiniz?

Muğla'dan Artvin-Rize tayin istiyorum tavsiye eder misiniz?

30 yaşında bekarım ve Muğla dan sıkıldım sakin bir yer istiyorum ve bazen Gürcistan a gitmek istiyorum.

Çok Yazılan Konular

2024 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası bekleyenlerBilgi Kirliliği Olmaması İçin Lütfen Bilgisi Olanlar Yanıtlasıniller arası sonrası eş durumu acil yardımEş durumu mazereti ile atama sonrası eski görev yerine dönmeEş Durumu TayiniEş durumu dilekçeiAcil yardım lütfen Sağlık mazeret tayini.Tıp Fakültesinden Sağlık mazeretli Sağlık bakanlığına geçiş (Hemşire)Sağlık Mazereti Tayini HİZMET PUANLARI

Sözlük

mor kurbağa 1 epoksi 2 sıcak havanın battaniye gibi sarması 3 kitap okumak 1 Geleceğe dair 1 sigaraya 10 tl zam gelmesi 3 daha önce hiç kurulmamış bir cümle kur 3 Bugün olanlar 2 kaşnika 2 an filmi 1

Son Haberler

Dünya devinden Türkiye'ye yatırım kararıÖzgür Özel, Sinan Ateş'in annesi ve kız kardeşiyle görüştüApartman yapılacak yerin altından tarihi hamam çıktıAK Parti MYK'da gündem 'en düşük emekli maaşına zam'Merkez Bankası'nın brüt rezervinde yeni rekor

Editörün Seçimi

Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?