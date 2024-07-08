Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Temmuz 2024 15:13
3600 ek gösterge

yılbaşında emekli olmayı planlıyorum ama 1 nci derecedeki memurlara söz verilen 3600 ek gösterge yalan oldu gibi . 2 nci torba yasada gelecek deniyor. CİMER e yazmıştım cevaben çalışamsı biten bir konunun kamuoyuna açıklanması bekleniyor mihvalinde birşeyler dediler. Başka bilgisi olan varmı?


Sevdim-Seni
Genel Müdür
08 Temmuz 2024 15:34

Ben herhangi bir çalışma duymadım, önümüzdeki 3 yıl tasarruf tedbirleri olduğu sürece de beklemek zor.

İlk iş olarak bordrodaki seyyanen yapılan ek ödemelerin kaldırılarak adam gibi kök maaşa eklenmesi ve emeklilik hesabına dahil edilmesidir.

yıllardır memurların beklediği 3600'ü yalan etti asrın liderimiz.

Resmen kandırıldık.


fakir.adam
Şube Müdürü
08 Temmuz 2024 16:09

verilecek dendiyse verilir.

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