Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Temmuz 2024 15:16
Uzmanlık

Uzmanlık bu sene noldu bilen var mı yazabilir mi net bilgisi olan


Sevdim-Seni
Genel Müdür
08 Temmuz 2024 15:38

ÖMK mecliste,

resmi gazetede yayınlandığı gün bakacağız en altta sondan ikinci madedeye "Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer" diye yazarsa eylül ekimde eğitimler yapılır yılbaşında herkes uzman başöğretmen olur.

"Bu kanun 1.1.2025'te yürürlüğe girer" yazarsa bu sene hiç birşey yapılmaz, herşey 2025'e kalır. İlk maaşlarda 2026'ya.


Mduroy
Aday Memur
08 Temmuz 2024 16:21

Sanırım taslak aynı şekilde geçti komisyondan. Temmuz ayı içerisinde yönetmelik ve kılavuz yayınlanır. Ağustos, Eylül, Ekim aylarında başvuru ve eğitim süreci olur. Yeni yılda uzmanlık unvanı alınır.

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