Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Temmuz 2024 15:30
Lojman puanı hesaplama ve kanunen bakmakla yükümlü olduğum kişiler

Lojman müracatinda aynı evde yaşadigimiz sağlik raporlu annemi eklemiştim. Kanunen bakmakla yükümlü olduğuma dair belge istendi. prosüdür bu yönde mi bilgisi olan yardımcı olabilir mi


131313pmyo
Aday Memur
08 Temmuz 2024 15:39
vasiligin var mi gardasim

Bytraffic
Aday Memur
08 Temmuz 2024 15:40

Vasilik yok belge olarak sadece tek çocuğum

131313pmyo, 1 saat önce
vasiligin var mi gardasim

131313pmyo
Aday Memur
08 Temmuz 2024 15:56
vasilik belgesi isterler gardasim yani bakmakla yukumlu olman lazim kac kardesseniz artik birinizin mahkeme karariyla ustunuze almaniz lazim kanunen
Bytraffic, 1 saat önce

Vasilik yok belge olarak sadece tek çocuğum

Toplam 3 mesaj

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