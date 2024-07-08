KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


08 Temmuz 2024 15:55
kpss 2024/6 ve 2024/1 (merkezi alım)

arkadaşlar MEB ösym üzerinden KPSS 2024/6 olarak sözleimeli personel alımı yapıyor. 9 temmuz tarihinde tercihler bitecek. ve onun sonrasında 11 temmuz tarihinde yine ösym üzerinden 2024/1 (merkezi) kpss tercihi başlayacak iki alımada başvurabiliyormuyuz herhangi bir kısıt varmı?

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