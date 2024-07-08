KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


08 Temmuz 2024 15:59
Lisans mezunu olmadan önlisanstan atanmak

Merhabalar arkadaşlar umarım dogru baslikta acmisimdir konuyu şöyle bir sorum var lisans okurken ayni zamanda önlisansta okudum ve 2022 önlisans sinavina girdim ve bir puan aldım önlisans mezunu oldugum bolumden kariyer kapisindan basvuru yapmistim ve kazandım evrak teslimimi de yaptım kafama takılan şey şu 3 hafta sonra sinavi verirsem lisans mezunu olacagim mezun olmam memuriyette sorun çıkarır mı yoksa ders birakmali miyim

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