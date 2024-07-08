Yeşil Pasaportun Yenilenmemesi

Merhabalar, öncelikle destek sağlayanlara şimdiden teşekkürlerimi sunarım.

Bugün yeşil pasaportumu yenilemek için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne randevumu alarak gittim. Yeşil pasaportumu aldıktan sonra bir kamu üniversitesinden kadro derecem 1 olarak naklen İş Kanununa tabii bir kamu kurumuna geçmiştim. İş Kanununa tabii yeni kurumda hususi pasaport alma hakkım bulunmadığı ve bir önceki çalıştığım kurumdan emekli olarak ya da istifa ederek ayrılmamış olmam gerekçe gösterilerek başvurum alınmadı.

Daha sonra Kamu Denetçiliği Kurumunun şu şekilde bir kararını gördüm, https://www.memurlar.net/haber/668738/icisleri-bakanliginin-yeni-yesil-pasaport-gorusu.html. Kararda muvafakat alarak naklen başka bir yere geçenlerinde yeşil pasaport haklarının saklı tutulacağı belirtiliyor. Bende benzer duruma sahibim.

İlaveten, Danıştay 10 uncu Dairesi'nin 2021/1625 sayılı kararında "Davacının iş mevzuatına tabi personel statüsüne geçtiği tarihte 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14. maddesinde hususi damgalı pasaport verilmesi için öngörülen koşulları taşıdığı anlaşıldığından, davacı tarafından hususi damgalı pasaportunun süresinin uzatılması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlem hukuka uyarlık bulunmadığı için iptal edilmiştir" şeklinde Memurlar.Net haberi ile karşılaştım(https://www.memurlar.net/haber/998515/ozellestirilen-kurum-personeline-iliskin-4-hususi-pasaport-karari.html).

Bu konuya yönelik yönlendirmeleriniz olabilirse çok memnun olurum, maalesef kimseden yardım alamadım.