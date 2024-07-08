KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Temmuz 2024 16:24
2024/1 merkezi 2500 kadro
böyle söylentiler var haber sitelerine Kamu kurumları, KPSS 2024/1 tercih kılavuzu ile 2500 memur alımı yapacak! Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024/1 tercih kılavuzu yayımlandı ve kamuya 2500 memur alımı için süreç başlıyor. Adaylar, 11 Temmuz 2024 tarihinden itibaren tercihlerini yapabilecekler.

txms
Aday Memur
08 Temmuz 2024 16:32

Haydi iibf

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