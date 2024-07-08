2024/1 merkezi 2500 kadro

böyle söylentiler var haber sitelerine Kamu kurumları, KPSS 2024/1 tercih kılavuzu ile 2500 memur alımı yapacak! Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024/1 tercih kılavuzu yayımlandı ve kamuya 2500 memur alımı için süreç başlıyor. Adaylar, 11 Temmuz 2024 tarihinden itibaren tercihlerini yapabilecekler.

böyle söylentiler var haber sitelerine Kamu kurumları, KPSS 2024/1 tercih kılavuzu ile 2500 memur alımı yapacak! Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024/1 tercih kılavuzu yayımlandı ve kamuya 2500 memur alımı için süreç başlıyor. Adaylar, 11 Temmuz 2024 tarihinden itibaren tercihlerini yapabilecekler.