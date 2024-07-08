Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


08 Temmuz 2024 16:56
50-D kadrosunda bulunan Araştırma Görevlisinin şu andaki yüksek lisans kaydını sildirip kadrosunda b

Merhaba ben Araştırma Görevlisiyim. kadrosunda bulunduğum üniversite yüksek lisansımın kadromun bulunduğu bölüme aldırılması için talepte bulundu. Ancak Yatay geçiş gerekliliklerini karşılamıyorum. Bu yüzden şimdiki yüksek lisans kaydımı sildirip,bulunduğum kadronun bölümünde yeniden yüksek lisansa kayıt olma durumum var.

Aynı gün şu andaki yüksek lisans kaydımı sildirip kadrosunda bulunduğum üniversitedeki yüksek lisansa kayıt olsam Öğrencilik şartı isteyen 50-D kadrosu için sıkıntı yaratır mı ?

Bunla ilgili bilgisi olan önceden böyle bir durum yaşamış biri var mı

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