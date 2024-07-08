İc hizmet kanunu ve yönetmeliği

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : oto-danisman-expert
Çok Yazılan Konular
Sözlük
Son Haberler
Mustafa Denizli'den milli yıldız Arda Güler'e uyarıGümüşhane'yi sağanak yağış vurdu, Erzincan-Gümüşhane karayolu kapandıBalıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine operasyon: 46 gözaltıErdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ı tebrik ettiPatlayan mutfak tüpü evi yaktı: 1'i ağır 3 yaralı
Editörün Seçimi
Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?