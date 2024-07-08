Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


08 Temmuz 2024 17:36
İc hizmet kanunu ve yönetmeliği
Jandarma veyahut Sahil güvenlik Kurumu iç hizmet kanunu veyahut yönetmeliğine bağlımıdır ?

Çok Yazılan Konular

Tsk Psikiyatri saglik raporuYan ödeme kararnamesi emniyet ve tsk personeliYeni Kanun Teklifi Mecliste

Sözlük

güneş enerjisi 1 sözlükçülerden özlü sözler 3 Matematik 1 hindistan 2 nan 1 bamya 2 ışık kızıltuğ 1 daha önce hiç kurulmamış bir cümle kur 2 aşırı cimriler 1 satranç 2

Son Haberler

Mustafa Denizli'den milli yıldız Arda Güler'e uyarıGümüşhane'yi sağanak yağış vurdu, Erzincan-Gümüşhane karayolu kapandıBalıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine operasyon: 46 gözaltıErdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ı tebrik ettiPatlayan mutfak tüpü evi yaktı: 1'i ağır 3 yaralı

Editörün Seçimi

Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?