KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


08 Temmuz 2024 17:48
Bilgisayar programcılığı merkezi alım

Bilgisayar programcılığı 81,164 puanla merkezinden atanabilşr miyim? Var mı bir fikriniz?

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