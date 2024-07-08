KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


08 Temmuz 2024 18:10
DGS ile Geçişi Kapatılan Bölümler

Tarım teknolojisi bölümünden mezun oldum ve bu bölümden Su Ürünleri Mühendisliğine geçme hayali ile DGS ye hazırlanıyordum.DGS nin yeni yayınlanan kılavusunda bölümden ve bazı önlisans bazı lisans bölümlerine geçişin kaldırıldığı görülmüştür.Bu çok büyük bir haksızlık biz bu bölüme bu amaçla girmiş bulunmaktayız.Sınava 50 gün kala geçişi kaldırdınız.DGS için hazırlanan 400 bin öğrencinin hakkı yenilmektedir.

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