Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Temmuz 2024 18:47
Muvafakatname

Arkadaşlar merhaba kadrolu ikm başka bir kuruma geçiş için(kpss ile biryeri kazandığımda) nasıl muvafakatname istiyoruz? Yani kazandıktan sonra dilekçe falanmı yazıyoruz hangi başlığı yazıp nereye gönderiyor ve cevap bekliyoruz

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