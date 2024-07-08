Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Temmuz 2024 19:07
Eş durumu hakkında

durum şöyle eşim 3+1 olarak atandı mayıs 2022 de kasım 2022 toplu olarak kadroya geçti eş durumu tayinini temmuzdaki sözleşmeliler için açılan portal üstünden mi yapıcak yoksa kadrolular gibi elden dilekçe ile mi

Bu arada bende tarım bakanlığında 4/b sözleşmeli olarak çalışıyorum

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