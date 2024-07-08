Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Temmuz 2024 19:46
Borç Ödemesi ve Aylık Taksitler Hakkında Lütfen Bilgili arkadaşlardan yardım istiyorum.

Merhaba arkadaşlar , bir konuda bilginize ve fikrinize ihtiyacım var. Lütfen yardimci olur musunuz.

Öncelikle Belirtmek İstiyorum ki maaşımda haciz yok.

Maaş elime gectikten sonra hiç bir ödeme yapmadan 30-35 bin arasi bir para kalıyor. Kredi kartı borcum ise 205 bin TL. Bu ayın ekstresi 66 bin gelecek. Bu paranın asgarisini odeyebilecek durumum var sadece. Asgari ödedikten sonra kredi kartindan 10 bin cekip harçlık yapacağım. Böyle böyle bu borç biter mi ? Yada bu borcu en mantıklı ve verimli şekilde nasıl kapatabilirim ? Fikirleriniz çok önemli, hepinize teşekkür ederim.


MstafaDgN
Aday Memur
08 Temmuz 2024 20:03

Yardımcı olursanız fikirlerinizi belirtirseniz çok sevinirim


Pol.1905
Aday Memur
08 Temmuz 2024 20:12

Kardeşim 66 binin asgarisi muhtemelen 22 dolaylarındadır. Öncelikle sana kalan 35 in 30 unu buraya yatır çünkü asgari dışında kalan aylık borç fazla faizlenir. 5 nakit lazım olur.Alışveriş ve diğer yapacağın harcamayı karttan az az yap . ayrıca faizsiz kampanyalardan kredi çekip parça parça buraya yatırırsan mantıklı olacaktır .her ödediğinde ödemen düşeceği için diğer aylar ödemelerin koyaylaşır.


MstafaDgN
Aday Memur
08 Temmuz 2024 20:19

Sayın hocam ben şöyle yapmayı düşünüyordum. Mantıksız ise belirtir misin ? 66.000 ekstreye 35.000 TL hepsini yatırıp 10 bin TL kadar karttan kullanıp böyle böyle azaltmayı düşünüyorum

Pol.1905, 1 saat önce

Kardeşim 66 binin asgarisi muhtemelen 22 dolaylarındadır. Öncelikle sana kalan 35 in 30 unu buraya yatır çünkü asgari dışında kalan aylık borç fazla faizlenir. 5 nakit lazım olur.Alışveriş ve diğer yapacağın harcamayı karttan az az yap . ayrıca faizsiz kampanyalardan kredi çekip parça parça buraya yatırırsan mantıklı olacaktır .her ödediğinde ödemen düşeceği için diğer aylar ödemelerin koyaylaşır.


kaptan34m
Daire Başkanı
08 Temmuz 2024 20:28
kredi kartini harcamaya kapatma AZ AZ harca kapanir
MstafaDgN, 1 saat önce

Sayın hocam ben şöyle yapmayı düşünüyordum. Mantıksız ise belirtir misin ? 66.000 ekstreye 35.000 TL hepsini yatırıp 10 bin TL kadar karttan kullanıp böyle böyle azaltmayı düşünüyorum


Pol.1905
Aday Memur
08 Temmuz 2024 20:30

Nakit her türlü ihtiyacın olacak . 5 veya daha azı da olabilir nakit ayırman yararına olur çünkü yatırıp nakit lazım olunca çekmek ekstra faiz getirir.faizsiz kredileri de değerlendirsen mantıklı olur


MstafaDgN
Aday Memur
08 Temmuz 2024 20:47

Dediğiniz çok mantıklı hocam

Pol.1905, 57 dk. önce

Nakit her türlü ihtiyacın olacak . 5 veya daha azı da olabilir nakit ayırman yararına olur çünkü yatırıp nakit lazım olunca çekmek ekstra faiz getirir.faizsiz kredileri de değerlendirsen mantıklı olur


Dilan50
Memur
08 Temmuz 2024 20:52
ekstre böldürme seçeceğinin faizine bi bakar mıısın Akbank'ta 2.25 den mi ne ekstre böldürüyordu böyle fe yapabilirsin faiz dusuk oluyor en azından
MstafaDgN, 40 dk. önce

Dediğiniz çok mantıklı hocam

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