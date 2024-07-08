Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


08 Temmuz 2024 19:54
İçişleri Bakanlığı Destek Personeli mülakatı
Merhaba İçişleri Bakanlığı Merkez Ankara Bakanlık binasında destek personeli olarak mülakata giren var mı?

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