Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Temmuz 2024 20:21
icra sonrasi kredi veya kredi karti almak

Arkadaslar iyi aksamlar dosyayi bu ay kapatacagim ama hemen kredi veya kredi karti almam lazim boyle bir durum olur mu yoksa illa bir kac ay beklemem mi gerekecek?


Pol.1905
Aday Memur
08 Temmuz 2024 20:25

5 yıl kara liste var diye biliyorum. Yine de araştır


ozkantunc
Aday Memur
08 Temmuz 2024 20:32

O is Dogru degil 3 5 aya veriyorlar ama benim o kadar zamanim yok maalesef

Pol.1905, 1 saat önce

5 yıl kara liste var diye biliyorum. Yine de araştır


Dilan50
Memur
08 Temmuz 2024 20:45
başka çözüm de yok sanki bankalar maalesef bu konuda fazla katı
ozkantunc, 55 dk. önce

O is Dogru degil 3 5 aya veriyorlar ama benim o kadar zamanim yok maalesef


Enginpol
Aday Memur
08 Temmuz 2024 21:17
1 sene oldu icralari kapatalı hiç bir banka vermedi ne kredi nede kredi kqrti sadece akbank 5 bin tl lik bir kredi kartı verdi şaka gibi okadar maas bankasi olan vakıf bank bile eksi hesap bole acmiyor
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