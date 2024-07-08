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Editörler : supporters.


08 Temmuz 2024 20:29
ciddi evlilik
ben 36 yaşında daha önce hiç evlenmemiş, 1.84 boyunda 85 kiloda kamuda çalışan, sempatik eğlenceli empati kurabilen, anlayışlı , tatilci , insan haklarına kadın haklarına doğaya ve hayvan haklarına saygılı , dünyayı global gören Atatürkçü bir beyim, benim gibi eğlenmeyi bilen bir esprili dünya görüşü geniş , kamuda çalışan yada emeklida olabilir bir hanımla izdivaç istiyorum Lütfen ciddi olmayanlar 'hadi bi deneyeyim diyenler ' lay laylaylumcular yazmasın, eş ruhumu burda bulup 1 çocuk yada 'bir çocuk az 3 çocuk fazla deyip' 2 çocukda yapmak istiyorum

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