ciddi evlilik

ben 36 yaşında daha önce hiç evlenmemiş, 1.84 boyunda 85 kiloda kamuda çalışan, sempatik eğlenceli empati kurabilen, anlayışlı , tatilci , insan haklarına kadın haklarına doğaya ve hayvan haklarına saygılı , dünyayı global gören Atatürkçü bir beyim, benim gibi eğlenmeyi bilen bir esprili dünya görüşü geniş , kamuda çalışan yada emeklida olabilir bir hanımla izdivaç istiyorum Lütfen ciddi olmayanlar 'hadi bi deneyeyim diyenler ' lay laylaylumcular yazmasın, eş ruhumu burda bulup 1 çocuk yada 'bir çocuk az 3 çocuk fazla deyip' 2 çocukda yapmak istiyorum

ben 36 yaşında daha önce hiç evlenmemiş, 1.84 boyunda 85 kiloda kamuda çalışan, sempatik eğlenceli empati kurabilen, anlayışlı , tatilci , insan haklarına kadın haklarına doğaya ve hayvan haklarına saygılı , dünyayı global gören Atatürkçü bir beyim, benim gibi eğlenmeyi bilen bir esprili dünya görüşü geniş , kamuda çalışan yada emeklida olabilir bir hanımla izdivaç istiyorum Lütfen ciddi olmayanlar 'hadi bi deneyeyim diyenler ' lay laylaylumcular yazmasın, eş ruhumu burda bulup 1 çocuk yada 'bir çocuk az 3 çocuk fazla deyip' 2 çocukda yapmak istiyorum