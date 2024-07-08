Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


08 Temmuz 2024 20:40
msü düz tabanlık hakkında
öncelikle selamlar. msü harp okulları/amyo larına başvuruda bulundum. sağ ayak 21 sol ayak 15,6 (hafif düz taban) çıktı. bu elenmeme sebep olur mu bilginiz var mı?

Çok Yazılan Konular

Tsk Psikiyatri saglik raporuYan ödeme kararnamesi emniyet ve tsk personeliYeni Kanun Teklifi Mecliste

Sözlük

epoksi 1 an filmi 1 bamya 2 hindistan 2 güne bir söz bırak 2 Matematik 1 sözlükçülerden özlü sözler 3 sürur 2 aşırı cimriler 1 miras hukuku 1

Son Haberler

Anelka, Ümraniyespor'dan ayrıldı: Kulüp yönetimine ağır sözlerİzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandıMuğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altında2 metrelik yılan otoparkta paniğe neden olduSerdar Aziz'den Fenerbahçe'ye veda mesajı

Editörün Seçimi

Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?