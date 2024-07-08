Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Temmuz 2024 20:48
Refakat izni ne zaman başlar

refakatçi izni için alınan raporda ki başlangıç tarihinden itibaren degil izin onay tarihi baz alınarak kullandırılması sizce uygun mu ? arada 20 gün kaybımız var raporun başlangıç tarihini baz alıyor ama izin kullandırmaya gelince raporu kurumun onay tarihine göre kullandırıyor oule bişey yaşayan oldu mu ?


memurnet43
Aday Memur
08 Temmuz 2024 21:16

Evet öyle oluyor. Ben aldığımda da o şekilde bilgi verilmişti


123.xyz
Aday Memur
09 Temmuz 2024 01:05

Onay tarihini neden beklediniz ki? Doktor raporu verildiği gün başlat. Siz kurumunıza raporu sunarsınız. Onlar da aetık nezaman onay alırsa alır. Sizin rapor doktor onatı ile alınıyor, kurum ile değil.


Dilan50
Memur
09 Temmuz 2024 04:56
yani sizde mi dr tarafından verilen 90 günü 70 gün şeklinde kullandınız
memurnet43, Dün

Evet öyle oluyor. Ben aldığımda da o şekilde bilgi verilmişti


Dilan50
Memur
09 Temmuz 2024 04:59
ben dr verdiği gibi aynı gün personele verdim ama personel sağolsun onayı geç almış yaklaşık 20 gün sonra filan onay tarihinden itibaren kullanırım diye düşünmüştüm süreç uzayınca oyle de olmadı raporu sunduğum tarih baz alındı ilk defa böyle bişeyle karşılaşıyorum bende
123.xyz, Bugün

Onay tarihini neden beklediniz ki? Doktor raporu verildiği gün başlat. Siz kurumunıza raporu sunarsınız. Onlar da aetık nezaman onay alırsa alır. Sizin rapor doktor onatı ile alınıyor, kurum ile değil.


Dilan50
Memur
09 Temmuz 2024 05:02
He birde evet rapor doktor onayı ile alınıyor ama kurumun dq insifiyatinde imiş sanırım kabul edip etmemesi uygun görüp görmemesi uygun görmeleri için gecen süreyi rapordan düşmeleri ve raporda göründüğüm tarihte çalıştırılıyor olmam çok saçma geldi
123.xyz, Bugün

Onay tarihini neden beklediniz ki? Doktor raporu verildiği gün başlat. Siz kurumunıza raporu sunarsınız. Onlar da aetık nezaman onay alırsa alır. Sizin rapor doktor onatı ile alınıyor, kurum ile değil.


Sbz1dftd
Aday Memur
09 Temmuz 2024 10:01
burda bir kanun boşluğu var. sağlık kurulu refakat izni verir kurum müdürü uygun görür. olması gereken ve doğru olan uygun görüldüğü gün raporun başlaması refakat izninin başlaması. yönetmelikle düzeltiler bir konu ama bunu kim dile getirecek de söyleyecek. bazı müdürler ve kurumlar olması gereken uygun görüldüğü gün iznin başlaması şekinde diye düşünüp izni o gün başlatıyor. 3 ay sonra uygun görse ne olacak rapor bitmiş olacak

Dilan50
Memur
09 Temmuz 2024 10:35
valla kardeşim bende anlamadım bu işten bişey dediğin gibi o zaman 3 ay raporum ne anlamı kalıyor dr vermiş hayati tehlikesi haizdir yakın takip gerekir ibareli 3 ay rapor ama kurum bunun onayı çok sonra veriyor normalde olması gereken raporun sunuldugu anda işleme alınıp izne çıkarılması ever o süreçte uygun görülmezse iznin yarıda kesilmesi şeklinde degil mi ? ben mi yanlış biliyorum
Sbz1dftd, 9 saat önce
burda bir kanun boşluğu var. sağlık kurulu refakat izni verir kurum müdürü uygun görür. olması gereken ve doğru olan uygun görüldüğü gün raporun başlaması refakat izninin başlaması. yönetmelikle düzeltiler bir konu ama bunu kim dile getirecek de söyleyecek. bazı müdürler ve kurumlar olması gereken uygun görüldüğü gün iznin başlaması şekinde diye düşünüp izni o gün başlatıyor. 3 ay sonra uygun görse ne olacak rapor bitmiş olacak
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