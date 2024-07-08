Refakat izni ne zaman başlar

ben dr verdiği gibi aynı gün personele verdim ama personel sağolsun onayı geç almış yaklaşık 20 gün sonra filan onay tarihinden itibaren kullanırım diye düşünmüştüm süreç uzayınca oyle de olmadı raporu sunduğum tarih baz alındı ilk defa böyle bişeyle karşılaşıyorum bende

ben dr verdiği gibi aynı gün personele verdim ama personel sağolsun onayı geç almış yaklaşık 20 gün sonra filan onay tarihinden itibaren kullanırım diye düşünmüştüm süreç uzayınca oyle de olmadı raporu sunduğum tarih baz alındı ilk defa böyle bişeyle karşılaşıyorum bende