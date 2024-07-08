Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Temmuz 2024 20:48
refakat izni
refakatçi izni için alınan raporda ki başlangıç tarihinden itibaren degil izin onay tarihi baz alınarak kullandırılması sizce uygun mu ? arada 20 gün kaybımız var raporun başlangıç tarihini baz alıyor ama izin kullandırmaya gelince raporu kurumun onay tarihine göre kullandırıyor oule bişey yaşayan oldu mu ?

memurnet43
08 Temmuz 2024 21:16

Evet öyle oluyor. Ben aldığımda da o şekilde bilgi verilmişti

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