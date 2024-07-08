refakat izni

refakatçi izni için alınan raporda ki başlangıç tarihinden itibaren degil izin onay tarihi baz alınarak kullandırılması sizce uygun mu ? arada 20 gün kaybımız var raporun başlangıç tarihini baz alıyor ama izin kullandırmaya gelince raporu kurumun onay tarihine göre kullandırıyor oule bişey yaşayan oldu mu ?

refakatçi izni için alınan raporda ki başlangıç tarihinden itibaren degil izin onay tarihi baz alınarak kullandırılması sizce uygun mu ? arada 20 gün kaybımız var raporun başlangıç tarihini baz alıyor ama izin kullandırmaya gelince raporu kurumun onay tarihine göre kullandırıyor oule bişey yaşayan oldu mu ?