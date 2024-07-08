merhaba arkadaşlar eşim bekçi kocelinde yaşıyoruz ben 2 senelik o 5 senelik memur o mu bana tabi ben mi ona yani ben tayin istesem bir ile o yanıma eş tayiniyle gelebilir mi

merhaba arkadaşlar eşim bekçi kocelinde yaşıyoruz ben 2 senelik o 5 senelik memur o mu bana tabi ben mi ona yani ben tayin istesem bir ile o yanıma eş tayiniyle gelebilir mi