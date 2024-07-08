Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Temmuz 2024 21:11
eş tayini
merhaba arkadaşlar eşim bekçi kocelinde yaşıyoruz ben 2 senelik o 5 senelik memur o mu bana tabi ben mi ona yani ben tayin istesem bir ile o yanıma eş tayiniyle gelebilir mi

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